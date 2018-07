Zahrádkáři zvou na výstavu květin

Kunvald – Zahrádkáři v Kunvaldu o víkendu zvou na výstavu květin. Voňavou krásu budou vystavovat v zahradě Jana Hejkrlíka a také v myslivecké klubovně a jak zahrádkáři slibují, komu květiny učarují, může si ji i zakoupit.

Výstava lilií, denivek a dalších květin v Kunvaldu.Foto: Výbor ZO Kunvald

Výstava potrvá dva dny, v sobotu od 14 do 18 hodin, v neděli od 9 do 18 hodin. Zahrádkářské výstavy se v obci konají několikrát do roka.