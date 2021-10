Svitavy hlásí plno, v Pardubicích zatím kapacity jsou. V porovnání s loňským rokem evidují všechna dětská oddělení Nemocnice Pardubického kraje vyšší počet pacientů s respiračními onemocněními. Plní se lůžková oddělení, výrazně vyšší počet malých pacientů vyšetřují i pediatři v ambulancích.

Zdánlivě běžná onemocnění, jako jsou kašel a rýma, mají letos delší a silnější průběh. Souvisí to zejména s dlouhou izolací dětí v době pandemie covidu. Komplikovanější průběh, který vyžaduje hospitalizaci, mají zejména děti do jednoho roku.

I 70 dětí denně s respiračním onemocněním přišlo s rodiči do ordinace dětské lékařky Lucie Bahenské v Přelouči. „Oproti stejnému období vloni máme velký nárůst případů dětí s respiračním onemocněním. Denně chodí až 40 dětí, ale vyšetřili jsme už i 70 případů za jediný den,“ uvedla Bahenská.

„Hospitalizované děti do jednoho roku se v drtivé většině případů nakazily od staršího sourozence, který navštěvuje školu nebo školku. V porovnání s běžným obdobím registrujeme vyšší podíl dětí do tří měsíců, což opravdu nebývá obvyklé,“ říká primář dětského a novorozeneckého oddělení Pardubické nemocnice Marian Šenkeřík.



Současně udává dva hlavní důvody nárůstu dětských pacientů: „Jednak se děti neměly možnost v minulém roce pořádně imunizovat v dětských kolektivech, a tato přirozeně získaná imunita teď chybí, a jednak je to dáváno do souvislosti s nástupem onemocnění tzv. RS virem. Onemocnění dýchacích cest se objevují pravidelně, jednou za čas se ale objeví infekt s těžším průběhem, což pravděpodobně nastalo teď.“



Kapacity na dětských odděleních v krajských nemocnicích se různí. Pardubická nemocnice zatím žádného pacienta do jiného zařízení přeložit nemusela. Plná kapacita je ve Svitavách, proto místní nemocnice požádala o pomoc nemocnici v Ústí nad Orlicí.

Průměrně 40 dětí s respiračním onemocněním za dopoledne vyšetří také Drahoslava Lévová, dětská lékařka z Pardubic. „Je to až třikrát více případů nemocných dětí oproti stejnému období v loňském roce,“ uvedla.

S návalem dětských pacientů se potýkají také ve Svitavách. Pediatrička Helena Mašlaňová upozorňuje, že současně řeší i mnoho telefonických dotazů od rodičů. „Vyšetříme až 30 nemocných dětí denně, současně řešíme i sto telefonů a radíme rodičům, jak mají postupovat,“ vyjádřila se Mašlaňová.

Lékaři jsou jednotní v názoru, že respirační onemocnění jsou letos u dětí delší a mají závažnější průběh. Zejména u kojenců se více objevuje zápal plic, kvůli kterému musí být hospitalizováni.

„Problém je, že na kojence přenesou nemoc jejich starší sourozenci, kteří obvykle navštěvují mateřskou školu,“ uvedla Bahenská.

Podle lékařů se děti nyní musí léčit v průměru 14 dní, u mnoha se kromě rýmy a kašle přidá zánět průdušek. Delší průběh i opakování nemoci doléhá i na rodiče, protože s dětmi zůstávají doma a přichází o část příjmu. „Mám čtyřletého syna a od začátku roku byl jen necelé dva týdny ve školce. Zdraví je samozřejmě důležitější, na rodinném rozpočtu se to ale výrazně promítne,“ uvedla Ilona Novotná z Přelouče.

Za zhoršením průběhu nemoci je podle lékařů dlouhá izolace dětí kvůli pandemii covidu. „Když byly děti zavřené doma, nevytvořily si protilátky. Takže nyní vše snáší hůře. Vloni jsme respirační onemocnění léčili u dětí zhruba týden, nyní jsou děti nemocné až 14 dní,“ přiblížil David Kasal, dětský lékař z Chrudimi.

Na čtyřech dětských odděleních v Pardubickém kraji je oproti normálnímu stavu hospitalizován dvojnásobný počet pacientů. „Pokud některé dětské oddělení v tuto chvíli nemá volné kapacity, tak pacienty posíláme do jiných dětských oddělení tady v kraji,“ uvedla pro TV Nova mluvčí Nemocnic Pardubického kraje Kateřina Semrádová.

Rodičům lékaři doporučují nechat děti doma v klidu i při mírnějším průběhu nemoci. Ordinace mají navštívit, pokud se stav zhoršuje, přidávají se teploty nebo se horší kašel. Navíc upozorňují, že je dobré vždy do ordinace zavolat a konzultovat stav dítěte.

„Na našem oddělení máme plno. Posledních čtrnáct dní je vidět výrazný nárůst zejména u novorozenců a kojenců. Jde o respirační infekty, většinou virové, které končí až zápalem plic. V posledních deseti dnech se přidaly i větší děti, předškoláci a školáci do 10 až 12 let, ale u nich průběhy onemocnění nejsou až tak těžké,“ konstatovala primářka dětského a novorozeneckého oddělení Svitavské nemocnice Ludmila Pospíšilová.

Podobně hovoří i primář dětského a novorozeneckého oddělení Orlickoústecké nemocnice Luděk Ryba.

„I na našem oddělení evidujeme velký nárůst těchto onemocnění. Loni koronavirus dramaticky způsobil pokles nemocnosti a hospitalizací, téměř vyhladil respirační infekce, letos se to úplně otočilo. U respiračních onemocnění jsme vysoko nad běžnými průměry, v polovině měsíce už máme čísla, která jsou běžně za celý měsíc,“ sdělil Luděk Ryba. „Dost časté je, že tato nemoc propuká u měsíčních, dvouměsíčních či tříměsíčních miminek. Zdrojem nákazy je většinou starší sourozenec, zpravidla předškolák nebo školák,“ dodal primář.

Situaci v okresu Chrudim přibližuje David Kasal, primář dětského a novorozeneckého oddělení Chrudimské nemocnice David Kasal: „Od začátku září začaly stoupat respirační infekty a plnit ordinace dětských lékařů, od října je znát výrazný nárůst i na našem oddělení. Jde především o RS viry.“

Lékaři se shodují, že letošní vlna podzimních respiračních onemocnění přišla oproti minulým letům mnohem dříve. „Obvykle je to až začátkem listopadu, letos se s vysokým počtem dětských pacientů potýkáme už od září a situace se zatím nemění,“ upřesnila lékařka Mašlaňová.