Okolo čtvrté hodiny odpoledne pobíhal Miloš Pokorný po zahradě svého domu v teplácích, aby se přesvědčil, že vše je skutečně na svém místě, funguje, svítí, hraje přesně tak, jak má. K myšlence, rozsvítit v období Vánoc svůj dům, ho přivedl zdaleka nenápadný dar od jedné z jeho dcer. „Dostal jsem tenkrát svítícího soba. A pak už se to dělo tak nějak samo,“ říká a končí poslední zkoušku všech svítících dekorací. Ty si navíc z velké části vyrábí sám. Konstrukce naohýbá, svaří a instaluje na ně světélka.

Záda mu přitom kryje celá rodina. „Dorazily děti i s vnoučaty z Pardubic, ale i Mladé Boleslavi a do organizace se tak zapojíme všichni,“ usmívá se a mezitím vyjasňuje jednotlivé úkoly všem zapojeným členům velké rodiny. Jeho partnerka už mezitím nalévá zlatý mok do malých kalíšků, následuje přípitek a všichni pospíchají na svá stanoviště.

Vysoké ceny elektřiny ho nijak netrápí, vše má ozkoušeno a energie prý celá výzdoba spotřebuje asi tolik jako žehlička. „A i kdyby, někdo to propije v hospodě, já to prosvítím,“ říká pohotově. Každý rok se navíc na jeho zahradě rozsvítí něco nového. Letos je to například kovář v jednom z rohů zahrady, který pravidelně kladivem klepe na kovadlinu.

Tou dobou už se před chalupou ve Džbánově pohybují skupinky malých, velkých i čtyřnohých zvědavců, kteří vyčkávají prvního doteku Vánoc v tomto roce. „Já už se nemůžu dočkat,“ říká pětiletá Jana. Pár minut po páté odpoledne pak z reproduktorů odbíjí zvony a z tmavých obrysů staročeské chalupy se rozsvítí pravá česká vesnice.

Zvony střídá tradiční koleda Tichá noc a první návštěvníci už vchází dovnitř. Strůjce radosti Miloš Pokorný vše už jen s úsměvem pozoruje a ukazuje také na kostelíček, který se nachází na jeho zahradě a který stráží andělé. „Původně to byla vodárna. Když mi ale zemřela maminka, rozhodl jsem se, že ji zrekonstruuji, opravím a udělám z ní kostelíček,“ popsal.

Chaloupka bude nyní pro všechny svítit každý den zhruba od půl páté do jedenácti hodin večer. Na nové dekorace pro příští rok mohou lidé dobrovolně přispívat do truhly kousek od vstupu. Tam je zároveň upoutá cedulka, na které Miloš Pokorný návštěvníky žádá o dodržování hygienických opatření.