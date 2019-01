Vysoké Mýto – V červenci začne v tzv. botanické zahradě za městskými hradbami stavba stezky, která provede zájemce o přírodniny tímto zajímavým historickým prostorem. Investiční akce bude znamenat značný posun v úpravách místa, které bývalo před desítkami let udržovaným přírodním zákoutím města hned za hradbami.

Ilustrační foto | Foto: Deník

Deset milionů

V prvé řadě se zpevní svah směřující k náhonu, revitalizuje se veřejná zeleň, vytvoří se místa pro posezení i pro pohyb dětí nebo lidí s kočárky. Počátek stezky je určen do místa u Choceňské brány, tedy při výjezdu z náměstí Přemysla Otakara II, trasa vyústí do Čelakovského ulice. Druhá část projektu se plánuje na letošní říjen.

Předpokládají se náklady kolem deseti milionů korun. O úpravách v prostoru botanické zahrady se uvažovalo již řadu let, objevily se různé úvahy o využití, nápady, jak prostor zkulturnit, jak ho využít pro veřejnost. Zahrada vznikla na počátku minulého století jako příjemný odpočinkový kout pro obyvatele, po druhé světové válce postupně chátrala a nepůsobila příliš vzhledně.

Relaxační zóna

Až se zahrada předá veřejnosti, vznikne tady významná relaxační zóna pro všechny generace, poskytne zároveň poučení o rostlinách. (jko)