Zbrusu nové ateliéry, dílny i učebny – to vše má mít nová budova orlickoústecké uměleckoprůmyslové školy. Plány jsou na stole už řadu let, podle hejtmana Martina Netolického se však až nyní naskytl vhodný dotační titul, ze kterého by mohl kraj projekt financovat.