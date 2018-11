Začíná festival ze světa outdooru

Ústí n. O. – V ústecké Malé scéně ve čtvrtek začíná soutěžní putovní přehlídka outdoorových filmů. Mezinárodní festival potrvá do neděle a je zaměřený na sporty i život s outdoorovou tematikou, na filmy dobrodružné, extrémní, adrenalinové, ale také cestopisné

Foto z filmů Back to Heights a Teória šťastiaFoto: archiv organizátorů

Začíná v 17 hodin a mimo jiné nabídne filmy Stopem do Albánie za plážovým snem, Národní park Quirimbas, Volby, Řeka kmene Kukama, večer od 19 hodin pak Stumped, Varanasi, místo kde minulost je přítomností či Plavbu do Grónska.

Program

ČTVRTEK 8.11.2018

-- Odpolední blok od 17 hod. --

Nad vrcholky hor

Úchvatné záběry švýcarské přírody pořízené dronem!

Let do výšky 8000 metrů

Antoine během 19 dní uletěl na paraglidu 1200 km v severním Pakistánu. Sám přeletěl Himaláje a spal jen ve stanu.

Stopem do Albánie za plážovým snem

Dva šašci Pavel Adventurer a Pítr Bifitr vyráží do Albánie bez auta, bez mapy, bez stanu a téměř bez peněz!

Národní park Quirimbas

Čistá voda s množstvím korálových útesů. Hustý porost mangovníků a důležitá skupina skalních suků. Inu exotika!

Volby

Steph objevila svou vášeň pro BASE jumping. Zvolila nekonvenční způsob života – života plného neobyčejných voleb!

Řeka kmene Kukama

Lidé Kukama žijí ve spojení s vodou. Během roku hladina řeky stoupá a klesá, ovlivňuje tak život všech ve vesnici.

-- Večerní blok od 19 hod. --

Stumped

“Nechci být známá jen jako jednoruká lezkyně”, říká Maureen Becková. “Chci být jen dobrou lezkyní bez výmluv!”

Varanasi, místo kde minulost je přítomností

Putování po jednom z nejstarších a nejposvátnějších měst na světě!

Plavba do Grónska

Will a parta tří skandinávců vyráží do neprobádaných vod Grónska s cílem najít alespoň jeden ledovec!

___________________________________________

PÁTEK 9.11.2018

-- Odpolední blok od 17 hod. --

Ženský způsob

Dokument zkoumá svět hor skrze ženskou sílu a veškerý ženský potenciál.

Poslední království draků

Mladí zoologové pronikají hluboko do království Varanů komodských a přináší unikátní snímek z cesty.

Hledající - cesta probuzení

Zachycení pocitů z výstupu na nejvyšší horu světa - Mount Everest. Přináší vyčerpání, ale též psychickou vzpruhu!

Barevná Indie

Krátký film prostřednictvím barev zprostředkovává dojmy z cesty po exotické zemi!

-- Večerní blok od 19 hod. --

Vábenie Výšok

Režisér Pavol Barabáš mapuje slovenské himálajské dobrodružství s přihlédnutím k legendárnímu Ivanovi Gálfymu.

________________________________________________

SOBOTA 10.11.2018

-- Odpolední blok od 17 hod. --

Max MixAir

Vášnivý pilot vírníku je sestřelen nevrlým sousedem, šikovné ruce vyrobí ze sousedovy sekačky nové letadýlko!

Svalbard

Nachází se 900 kilometrů od severního pólu. Tisíce ledních medvědů tu žije s místními obyvateli.

Být

Mireia Miró cestovala dva týdny do Norska, aby se oddělila od každodenní rutiny a soupeření.

Moje láska hora Aiguille

Příprava výstupu na vrchol Aiguille krok za krokem. Trénink, halové lezení a samozřejmě též lezení venku.

Drezínou po Africe

Miroslav, vášnivý propagátor železniční dopravy, se vydává s drezínou na nejkrásnější opuštěnou trať v JAR!

Druhá šance

Sváťa Božák na RAAM - Race Across America, 3000 mil napříč USA . Cyklistický nonstop závod ze západu na východ USA.

Dorazit pozdě do Buenos Aires

Dimitris má pouhých 30 minut na to, aby překonal trasu vedoucí skrz celé město. Dokáže se na stadion dostat včas?

-- Večerní blok od 19 hod. --

Beskid Maly

Tajemství přírody nemusíte hledat jen ve vzdálených oblastech Aljašky a v hlubinách oceánu. Může být přímo vedle.

Nafukovací lidé

Seznamte se s nafukovacími lidmi a vstupte na rozšiřující se mezinárodní packraftingovou scénu ve Švédsku.

Domov

Hledají význam slova domov. Portrét mezinárodní komunity wingsuit letců, kteří žijí život v krajních rychlostech!

MINYA KONKA alias moje nervy

První český výstup na 7 556 m vysokou horu s nejvyšší udávanou mortalitou horolezců na světě!

V dějišti zimní olympiády

Pro Korejce nejsou zimní sporty ničím zvláštním. Existuje tu řada specializovaných sportovních areálů!

_________________________________________________

NEDĚLE 11.10.2018

-- Odpolední blok od 17 hod. --

Indie Rickshow

Nabízí pohled do života tři kamarádů vhozených do indických problémů. Benefiční závod v rikšách přes celou Indii!

Kazakhstan Kyrgyzstan

Krátký sestřih úžasných záběrů z cesty po zmíněných zemích střední Asie.

Vplutí do řeky Indus

Kajakářská výprava proslulou roklí Rondu na řece Indus. Uplynulo již osm let od posledního splutí!

Žij život za pochodu

Když Liv jako náctiletá stanula na vrcholu Mont Blancu věděla, že její život bude bytostně spojen s horami!

--Večerní blok od 19 hod.--

Pocit úžasu

Pocit úžasu je kinematická vizuální báseň, ve které jeden osamělý dobrodruh hledá úžas v Dolomitech.

Zvláštní rezervace Maputo

Sloni jsou nejcharismatičtějším druhem v této rezervaci. Lze však spatřit i zebry, žirafy, hrochy, nebo krokodýly.

Lano

Film o cestování za skoky na laně a B. A. S. E. jumpingem v Číně, v USA, atd. Někdy na hranici legality.

Skotsko

Jízda po skotsku dodávkou je zážitek, který překoná veškerá očekávání!

Alpská stezka

Wildspitz láká už odpradávna! První pokus o výstup na tuto horu se uskutečnil v roce 1847. Podaří se to i nám?