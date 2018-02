Žáci zkusili práci v Miláně.

Ústí nad Orlicí - Letošní školní rok je na Střední škole automobilní Ústí nad Orlicí ve znamení zahraničních stáží žáků. Po úspěšném pracovním pobytu dvou žáků v Lipsku na podzim 2017 vyrazila skupina 13 žáků na dvoutýdenní pobyt do Milána.

Stáž se uskutečnila díky projektu Erasmus+, do něhož se nám podařilo úspěšně vstoupit.

Dne 14. 1. 2018 v ranních hodinách vyrazily 2 minibusy na trasu Ústí nad Orlicí – Vídeň - Graz – Villach – Milano. V nich skupina 7 autotroniků, 4 dopraváků a 2 automechaniků, žáků 3. a 4. ročníků. Jako doprovod jeli 2 učitelé.

Poměrně rychlá a místy i veselá cesta přes Alpy uběhla rychle a již v půl sedmé večer jsme dorazili do hotelu Woodhause na předměstí Milána - Cinisello Balsamo.

Na druhý den ráno započala naše stáž. Žáci byli rozděleni do jednotlivých servisů, podle své specializace i možností servisu. Pracovníci místní agentury pak se žáky vyrazili na cestu do práce i zpět, aby jim ji tímto způsobem podrobně ukázali. Od úterý 16.1. již žáci sami vyráželi na autobus, do metra, do vlaků, které je dopravily do servisů. Protože je Miláno druhé největší město Itálie, nebylo divu, že někteří cestovali do práce i 2 hodiny. Ale zvládli to. Navíc cesta městem, v přítomnosti tisíců různých lidí, byla sama o sobě neopakovatelným i poučným zážitkem.

Práce v servisech byla různá, většinou jim majitelé firmy dávali práce typu – základní prohlídka vozidla, výměna oleje, výměna kola. Když ale zjistili, že naši žáci jsou poměrně zruční, nebáli se je pustit i do složitějších a zodpovědnějších prací – výměny rozvodů, převodovky, motoru, a tak dále.

Dalším pozitivním rysem bylo přizpůsobení se času italského velkoměsta. Práce začínala po 9. hodině, kolem poledne byla vesměs povinná 1,5 – 2 hodinová přestávka, aby práce končila po 17. hodině.

Protože součástí projektu Erasmus+ je nejen práce v zahraničí, ale také poznání jiné kultury a zvyků národa, byl pro nás připraven i víkendový program. V sobotu jsme navštívili městečko Arese, v němž jsme zhlédli expozici muzea značky Alfa Romeo. Ve večerních hodinách jsme si prohlédli noční čínskou čtvrť a okusili místní diskotéku.

V neděli jsme pak navštívili hrad Castello Sforzesco s rozsáhlým muzeem a parkem. Pak jsme vyrazili na další prohlídku města – světoznámý chrám Duomo, La Scala, Univerzita, spousta kostelů, chrámů. Den jsme zakončili návštěvou atraktivní čtvrti připomínající svým duchem amsterdamské kanály s restauracemi a kavárničkami.

Od pondělí pak žáci opět vyrazili do práce, která byla ukončena v pátek závěrečným zhodnocením jejich snažení, včetně vydání Europassů.

Pobyt jsme zakončili návštěvou Technického muzea Leonarda da Vinci, ale především prohlídkou závodního areálu v Monze, včetně zhlédnutí testovacích jízd vozů Lamborgini a Ferrari.

Pak jsme již sbalili všechny své věci, dárky a připravili se na cestu. V neděli v 6 hodin jsme vyrazili zpět domů. Ze slunné jarní Itálie do promrzlých Orlických hor.

Co dodat na závěr? Pobyt byl nesmírně poučný a pozitivní. Poznali jsme jinou kulturu, styl práce v servisu, pracovní i životní tempo lidí. Byli jsme donuceni se samostatně pohybovat po městě, komunikovat s lidmi. Tím jsme si prohloubili v praktické podobě anglickou slovní zásobu, někteří z nás dokonce zvládli i základní italská slova. Jsme rádi, že jsme se stáže mohli zúčastnit a doporučujeme všem, aby takovou možnost využili.

Mgr. Aleš Odehnal