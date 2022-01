Dopravní nehoda se stala ve středu 15. prosince na silnici číslo 311 mezi Lanškrounem a Nepomuky. Osmadvacetiletý řidič nákladního vozu se vyhýbal chodci, dostal se do smyku a narazil do osobního auta. V něm cestovala právě Martina. Ta na následky nehody druhý den zemřela ve Fakultní nemocnici Hradec Králové.

Základní škola A. Jiráska, kde Martina učila.Zdroj: ZŠ Aloise Jiráska Lanškroun

„Marťa nic špatně neudělala. Když se vracela autem ze své práce domů, protijedoucí náklaďák dostal smyk a její vozidlo prakticky sešrotoval,“ napsali dobrovolní hasiči z Koburku, odkud Martina pocházela.

Martina nechybí jen manželovi, Elišce (9 let) a Danielovi (7 let), ale také žákům základní školy, kde učila. Ti uspořádali nejen pietní akci před školou, kam donesli květinové dary a zapálili svíčky, ale pro milovanou kantorku vytvořili i video. „Smekáme před vámi klobouk. Podporovala jste nás. Bránila jste nás. Věřila jste v nás a my vás nezklameme. Moc nám chybíte a navždy budete v našich srdcích,“ vzkázali Martině žáci ve videu na rozloučenou.

Tragédie zasáhla také zaměstnance školy. „Bolest je o to větší, protože tuhle holku nešlo nemít rád. Jsme rádi a vděčni, že jsme ji potkali, že jsme s ní mohli chvíli být, že byla naší kamarádkou, kolegyní a skvělou paní učitelkou,“ napsali Martinini kolegové na facebookový profil školy.

Dobrovolní hasiči z Koburku se rodině rozhodli pomoci. Na platformě Donio vypsali sbírku. „Sto procent výtěžku bude předáno Lukášovi – manželovi Martiny, aby je použil na zvládnutí prvního roku bez Martiny, kdy bude na výchovu dětí sám. A snad i na pomoc při rekonstrukci domku, který s Martinou před pár lety zakoupili a začali ho společně postupně opravovat,“ uvedli hasiči v textu sbírky Za Martinu.

Sbírku hasiči oficiálně ukončí symbolicky, a sice 8. května, v den konání tradiční mše u příležitosti svátku svatého Floriána.