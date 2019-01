Orlickoústecko – Žáci a studenti budou ještě dnes užívat prázdnin, některé školy dokonce využily ředitelského volna a začínají znovu vyučovat až v pondělí 7. ledna.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Martin Divíšek

To se ale netýká ZŠ Česká Rybná, jejíž prvňáčky společně s těmi ze ZŠ Velká Skrovnice představujeme na straně 12 tištěného Orlického deníku.

Jaké je čekají další prázdniny? Nejbližší jsou ty jarní, které letos vycházejí na 4. až 10. února. Velikonoční prázdniny jsou v letošním roce až v období od 18. do 22. dubna. Krátké školní volno budou mít žáci a studenti 1. a 8. května. To už bude jen krok k velkým letním prázdninám, jež začínají 29. června a potrvají do 1. září.