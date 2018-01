Záchranná služba převážela novorozence

Pardubický kraj, Moravská Třebová - Přes dvacet let čerpá moravskotřebovská radnice dotace na opravu staveb v městské památkové rezervaci z programu ministerstva kultury. Za desítky milionů, které během let přitekly do městského rozpočtu ze státní kasy, se však neopravovaly jen památky v majetku města, ale i nemovitosti soukromých vlastníků.