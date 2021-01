Podle ředitele Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje Igora Paara je největším přínosem investice to, že již záchranáři budou sídlit pod jednou střechou. „Naše posádky jsou umístěné ve dvou objektech, které spolu nesouvisí. Jak historicky rostly požadavky na naše služby, museli jsme zvyšovat počet posádek. Tomu už nevyhovoval původní objekt, proto jsme měli ve spolupráci s nemocnicí pronajaté i jiné prostory, kde jsme měli určité zázemí pro naše posádky. Teď už konečně budeme všichni v jedné budově, která je moderní, odpovídá nejnovějším standardům na provozování zdravotnické záchranné služby,“ vysvětlil Igor Paar.

Ve Vysokém Mýtě zatím fungují dvě výjezdové skupiny, od února přibude i třetí. „Reagujeme na to, jak stoupá počet výjezdů. Uplynulý rok odhalil větší nároky na přípravu, zázemí a počet dostupných vozidel. To jsou aspekty, které nás nutily zvýšit počet posádek. Očekáváme také, že v dohledné době kolem Vysokého Mýta povede dálnice a i na to musíme zareagovat,“ uvedl Paar.

Třicetimilionová investice

Ve dvoupatrové novostavbě najdou záchranáři, lékaři i řidiči sanitek veškeré potřebné zázemí, pro vozidla byly vybudovány dvě prostorné garáže, v budově se nachází i přípravna léků a zdravotnického materiálu, sklad zdravotnického vybavení a prostředků, dezinfekční místnost nebo provozní prostory. Náklady činily zhruba třicet milionů korun. Během stavby řešil investor i komplikace, které si vyžádaly dílčí změny v projektu. „Důvodem bylo nevhodné podloží pro stavbu a příjezdové komunikace. Dále bylo při stavbě zjištěno, že uložení sítí nebylo v souladu s normami a bylo nutné udělat přeložky,“ vysvětlil před časem krajský radní Ladislav Valtr.

Zázemí záchranné služby v Pardubickém kraji se postupně mění k lepšímu, v posledních letech byly otevřeny nové základny, další jsou rozestavěné nebo jsou v plánu. Cílem je i i zkracovat dojezdové časy sanitek k pacientům.