Zachránili ženu, obdrželi symbolickou odměnu

Letohrad - Dar za záchranu lidského života obdrželi od města Jiří Sršeň a Michal Fajfr. Každý dostal tři tisíce korun za to, že dvanáctého března v pozdních večerních hodinách bez váhání vytáhli z potoka ženu a zachránili jí tak život. Peníze spolu s poděkováním jim ve středu 18. dubna na radnici předal starosta města Petr Fiala.

Mladíci na březnové pondělí, kdy vytáhli z potoka u železničního přejezdu starší ženu, hned tak nezapomenou. „Plavala po proudu, a když jsem ji chytil za nohu, tak se začala topit. Jirka seběhl dolů, aby mi pomohl bezvládné tělo vytáhnout ven. Paní byla těžká, šaty měla nasáklé vodou. Navíc břeh je v těchto místech strmý, bylo mokro a podkluzovaly nám nohy,“ vzpomínal na události onoho osudného dne Michal. „Vůbec jsme ženu nemohli vytáhnout, jak byla těžká. Mezitím někdo zavolal na policejní stanici a nás pustili domů.“



Než přijel lékař, aby ošetřil podchlazenou ženu, byli mladíci už pryč. Když se starosta dozvěděl o příkladném činu, začal pátrat po tom, o koho se jedná. Netrvalo dlouho a jména obou odvážlivců, kteří nezištně pomohli člověku, jenž se ocitl v ohrožení, se dozvěděl. Předložil návrh na ocenění radě města a zachránce i jejich rodiče pozval na radnici. „Moc si vážím vaší pomoci. Uvědomil jsem si, že za jedenáct let, co jsem na radnici, je to poprvé, co předávám ocenění za záchranu lidského života. Vážím si toho, co jste ve svém věku dokázali,“ poděkoval Michalovi a Jirkovi starosta Petr Fiala před jejich rodiči.



Oba mladé muže, žáka letohradského učiliště Michala Fajfra a studenta pardubické průmyslovky, navrhne starosta na krajskou Cenu Michala Rabase za záchranu života a zdraví ze rok 2018.