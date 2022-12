Počet výjezdů záchranářů v kraji stále roste. Českotřebovsko není výjimkou, proto se výjezdové základny mají rozšířit také do této oblasti. Důvodem je velký počet obcí kolem České Třebové a také časté úrazy v místním sportovním areálu.

„Na základě statistického průzkumu byla Česká Třebová vybrána jako geograficky správné místo pro novou základnu,” sdělila mluvčí Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje Alena Kisiala. Vysvětlila, že Česká Třebová má větší množství okolních vesnic a z dlouhodobého zjišťování statistik je patrné, že výjezdů přibývá. „Také pracuji v operačním středisku a výjezdy do této oblasti jsou na denním pořádku,” dodala Kisiala. Přesná čísla výjezdů za letošní rok však nesdělila.

Na Pekláku vyrůstají singletrackové tratě

Místním se tato myšlenka zamlouvá. „Co vím, tak na záchranku se dlouho nečeká, jezdí sem z Ústí, ale každá minuta navíc je dobrá, takže tohle vítám,” reagoval místní důchodce Karel Jankovský.

Úrazy na kole

Jedním z faktorů častých výjezdů je podle mluvčí také sportovní areál Peklák. Zde kromě lyžařského svahu vyrostly také tratě pro horská kola. Konkrétně jde o 15 kilometrů singletrackových tratí střední a vyšší obtížnosti, čtyři kilometry sjezdových tratí a 25 kilometrů tras po lesních cestách pro horská kola. Častý výskyt nehod na Pekláku potvrdil starosta města Zdeněk Řehák. „Dochází zde k celé řadě zranění, a to nejen v krátkém zimním období, ale především v letních měsících v rámci sjezdů na horských kolech,” řekl starosta.

O úrazech ve sportovním areálu ví také místní Martin Kolář, který prostor využívá také k jízdě na kole. „V zimě je tady pár ťukanců, ale v létě je to každou chvíli nějaká odřenina a bohužel i horší věci. Lidi totiž nevědí, kde jsou jejich limity,” postěžoval si jezdec.

Pro základnu hledají místo

Nové vedení České Třebové proto jednalo na téma vybudování výjezdové základny zdravotnické záchranné služby ve středu 7. prosince s hejtmanem Pardubického kraje Martinem Netolickým. „V rámci sítě výjezdových základen řešíme jak výstavbu nových základen na místech, kde již zázemí máme, ale také v rámci plánu pokrytí řešíme vyplnění bílých míst v návaznosti na potřebnost působení posádky našich záchranářů, sdělil Netolický.

Naposledy prý takto vznikla základna na Seči a nyní se na základě konzultace s ředitelem Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje Igorem Paarem řeší posílení v oblasti Českotřebovska. Hejtman společně s ředitelem Paarem požádal město o spolupráci při vyhledání vhodného pozemku. „Z našeho pohledu se jedná o otevření reálné debaty o tom, kde by mohla základna stát, jaké by měla mít parametry a zda nám může být samospráva města nápomocná,” řekl Netolický.

Na Pekláku se zranil cyklista

Vedení České Třebové je podle starosty připraveno kraji s tímto záměrem pomoci. „Po upřesnění konkrétních parametrů ze strany Pardubického kraje a záchranky jsme samozřejmě maximálně připraveni pomoci tomu, aby se tento záměr podařilo zrealizovat,” sdělil starosta Řehák.

Zvyšující se počet výjezdů a problémový sportovní areál jsou podle starosty jen jednou součástí celé problematiky navyšující se potřebnosti záchranky. „Pro nás je důležité, že by se vzhledem k záměru vybudovat základnu na jižním okraji města zkrátila dojezdová doba do velkých sídlišť, jako je Křib, Trávník nebo Borek,“ vysvětlil Řehák. Kdy by základna mohla vyrůst, ale zatím není zřejmé.