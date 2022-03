Začalo výběrové řízení na tunel Homole na dálnici D35

Na dlouho očekávaný tunel Homole na budoucím úseku dálnice D35 mezi Ostrovem a Vysokým Mýtem probíhá výběrové řízení na zhotovitele. Informoval o tom ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl. Cena by měla vyjít téměř na dvě a půl miliardy korun. Tunel by se měl začít stavět příští rok a dokončený by měl být v roce 2026.

Ilustrační foto | Foto: www.satra.cz

„Jde o zakázku v režimu Design and Built s novými prvky mezinárodních smluvních podmínek určených pro tunely. Předpokládaná hodnota zakázky je 2,461 miliardy korun bez DPH,“ uvedl Mátl. Na tunel Homole pro D35 u Zámrsku probíhá tendr. Místní mají z výstavby obavy Tunel Homole je dlouho očekávaná stavba na plánovaném úseku dálnice D35 mezi Ostrovem na Chrudimsku a Vysokým Mýtem. Bude se skládat z dvou tubusů v opačných směrech. Podle Mátla budou tunelové roury mít délku 345 metrů a 450 metrů. Starostové okolních obcí Zámrsk a Vraclav od stavby očekávají zklidnění dopravy.