V pondělí 26. července odstartovali stavaři rekonstrukci mostu v Dolní Lipce u Králík. Stavbu, která se nachází jen 300 metrů od státní hranice s Polskem, pracovníci kompletně zdemolují a na místě vybudují nový most. Práce by měly být dokončeny letos v říjnu.

Stavaři budou demolovat a následně znovu stavět most v Dolní Lipce u Králík. | Foto: ŘSD PK

Kompletní demolice mostu a vybudování nového v místě stávajícího – to čeká na stavaře v Dolní Lipce, kteří se od pondělí pustili do práce. Most přes Lipkovský potok budou pracovníci opravovat na tři etapy. "Výstavba nového mostu bude stát 6,6 mil. korun bez DPH a plánujeme ji dokončit do 24. října letošního roku," uvedl Richard Hora z týmu Ředitelství silnic a dálnic Pardubického kraje. Do té doby budou muset řidiči počítat se zdržením.