Ochráncům přírody epidemie koronaviru překazila každoroční záchranný transfer ohrožených obojživelníků do rybníků mezi Přívratem a Řetovou.

Přenášení žab, ilustrační foto | Foto: Deník / Petr Pokorný

Když se na jaře oteplí, žáby a čolci se do rybníků přesouvají za účelem rozmnožování, tahové cesty však vedou přes silnice, na kterých obojživelníci umírali pod koly aut. Šestnáct let proto stavěli členové Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) Podorlicko dočasné zábrany a za pomoci dobrovolníků obojživelníky zachycené do sběrných nádob při ranních brigádách přenášeli do bezpečí. Záchrannou misi letos nebylo možné uspořádat.