Meteroologové varují před silnými nárazy větru na východě Čech. V Pardubickém kraji by mohl páchat škody na Pardubicku, Chrudimsku, Orlicku i Svitavsku.

Následky silného větru mohou přinést komplikace v dopravě. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Varování platí od čtvrtečního poledne až do páteční 6. hodiny ráno.

V nárazech by jihovýchodní až jižní vítr mohl dosáhnout rychlosti místy až 70 kilometrů v hodině. Lámat by mohl stromy, větve a hrozí menší škody na budovách, úrazy způsobené uvolněnými předměty a zloměnými větvemi. Očekávat lze i problémy v dopravě. Lidé by si měli zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty, zabezpečit skleníky apod. Zvlášť opatrní by pak měli být při pohybu venku a při řízení vozidel.

Na horách meteorologové doporučují omezit túry a nevydávat se zejména do hřebenových partií.