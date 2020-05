Společnost, která se zabývá výrobou a výzkumem kyseliny hyaluronové pro farmacii a kosmetiku, se neodvolala a pokuta tak nabyla právní moci.

PERLIT PATŘÍ NA SKLÁDKU, NE DO VODY

Inspektoři ČIŽP přišli na porušení zákona o vodách vloni v srpnu. „Voda v melioračním kanálu zapáchala, byla zabarvena do šeda a obsahovala vrstvu usazenin a slizů. Takto znečištěná odtékala do potoku Dobroučka a poté do řeky Tichá Orlice. Následnou kontrolou uvnitř areálu jsme zjistili, že voda v melioračním kanálu u výusti použitých chladicích vod je úplně pokryta bílou vrstvou použitého perlitu, který ale nesmí být sypán do povrchových vod. Naopak má být shromážděn v kontejneru a odvezen jako odpad na skládku,“ řekl ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Hradci Králové Lukáš Trávníček.

Perlit se používá při výrobě kyseliny hyaluronové jako filtrační médium. Analýza odebraných vzorků prokázala výrazné převýšení hodnot, které by byly při znečištění povrchových vod přípustné. Podle inspekce již firma zajistila, aby se podobná událost nemohla opakovat. „Zjištěná znečištění naštěstí výrazně nepoškodila život v dotčených povrchových vodách,“ uzavřel Lukáš Trávníček.