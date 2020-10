Podle majitele společnosti Kvido Štěpánka nelze zavírat oči před tím, co se za hranicemi naší země děje a v jakých hrozných podmínkách desetitisíce uprchlíků v přeplněných sběrných táborech v Řecku žijí. Sbíralo se hlavně zimní oblečení pro ženy, muže i děti, boty nebo základní hygienické potřeby. Do sbírky se zapojily i děti z jablonských a letohradských škol a darovaly své vlastní hračky. Materiál naplnil dva kamiony s nákladním prostorem velkým 120 metrů krychlových.

„Sbírku považuji za velice úspěšnou, zejména v dnešní době, kdy každý myslí spíš na sebe a na své problémy. Mám radost, že jsme se od svých problémů odpoutali a udělali něco pro druhé,“ konstatoval před odjezdem konvoje Kvido Štěpánek.

Kamiony čeká cesta dlouhá zhruba 1600 kilometrů, míří do skladů ve městě Soluň na severu Řecka, odkud budou distribuovány do jednotlivých táborů. Na místě se ještě dokoupí potraviny.

Humanitární konvoje financuje Isolit-Bravo už mnoho let. „Do řeckých táborů je druhý, už jsme vypravovali konvoj na ostrov Lesbos. Když bych započítal i ty na Ukrajinu, celkově je už bezmála třicátý,“ dodal majitel společnosti.

Isolit-Bravo spojilo síly s iniciativou českých dobrovolníků Vlny solidarity, která vypravila do Soluně již několik kamionů s humanitární pomocí. „Lidé mají velkou ochotu pomáhat. Naváže se jeden na druhého a vznikne řetěz napříč nejen Českou republikou, přispívali nám i lidé ze Slovenska, někteří Češi, kteří bydlí v Rakousku. Nepomáhali jen materiálně, ale i finančně na nákup základních potravin pro lidi, kteří jsou odkázáni na pomoc druhých. Vlna solidarity je veliká. My jsme z toho vždycky dojatí, že lidé v České republice, ať už se říká cokoliv, když jde o pomoc, dokáží se semknout a během pár dnů nasbírat neuvěřitelné množství věcí. Můžeme být na sebe hrdí,“ konstatovala Bronislava Barošová z této iniciativy. Její členové budou v Řecku dokumentovat, že se dary z Čech dostaly do správných rukou.