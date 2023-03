Od 3. dubna až do 30. června bude kvůli rekonstrukci silnice Ústí nad Orlicí - Lanškroun uzavřen pro veškerý provoz úsek z Knapovce do Skuhrova. Objížďka povede po státovkách I/14 a I/43 přes Třebovice.

Uzavírka silnice z Knapovce do Skuhrova | Foto: SÚS Pk

"Z důvodu zahájení prací na druhé etapě modernizace silnice na Lanškroun bude od 3. dubna do 30. června zcela uzavřena silnice II/ 315 v úseku Knapovec - Skuhrov," uvedla orlickoústecká radnice na svých stránkách.

Objízdná trasa pro veškerou dopravu směr Ústí nad Orlicí - Lanškroun je stanovena po silnici I/14 přes obec Dlouhá Třebová, Česká Třebová, Třebovice po křižovatku se silnicí I/43. Dále po silnici I/43 přes obec Rudoltice do Lanškrouna, a to obousměrně (viz mapka).

Psali jsme již:

Z Lanškrouna do Ústí přes Třebovou. Začala oprava silnice II/315

Ovlivněny jsou následující autobusové linky: č. 700907, 700931 a 700991 dopravce BusLine Pardubicko s.r.o., pro provoz je schvalován výlukový jízdní řád, po dobu uzavírky nejsou garantovány žádné přestupní vazby a návaznosti dále nebudou obsluhovány zastávky Ústí n.Orl., Knapovec a Ústí n.Orl., Hylváty,křiž.,, a to bez náhrady.

Uzavírka silnice z Knapovce do SkuhrovaZdroj: SÚS Pk