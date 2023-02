Průměrná útrata za oběd v restauraci se za rok zvýšila o zhruba 29 korun, tedy zhruba o pětinu. V Pardubickém kraji zdražil oběd průměrně z loňských 151 korun na 179 korun, tedy o 18 %.

To potvrdil také dělník Marek Jankovský z České Třebové. „Byl jsem zvyklý chodit s kolegy na oběd do nedaleké hospody. Když se držela cena obědů kolem 110 korun, bylo to ještě dobré. Navíc jsme na to využili stravenky,” popsal své stravování v minulosti Jankovský.

Po covidu se ale vše změnilo. „Během covidu jsem si zvykl uvařit něco rychlého doma. Teď s tím dál pokračuji. Beru si to do krabičky a v práci jen ohřeju. Stravenky tak místo v hospodě uplatním v obchodě za potraviny,” řekl Jankovský a dodal, že finančně to pro něho vychází mnohem lépe.

Stejný trend ukazuje také analýza firmy Sodexo, z které vyplývá, že zákazníci využívající benefitní karty utrácí nyní více v obchodech s potravinami než v restauracích. Lidé hledají cesty, jak ušetřit, a domácí vaření může znamenat výraznou úsporu.

Jak na tom byly ceny poledních menu na Orlicku na konci února 2023?



Například Jedno Bistro v Ústí nad Orlicí nabízí polévku za 39 korun a 150 gramů řízečků z vepřové panenky s kaší a salátem za 165 korun. V Penzionu Tošovský ve Vysokém Mýtě si návštěvník může objednat smažený kuřecí stehenní řízek, s bramborovým salátem za 135 korun a polévku za 35 korun. V Motorestu Stradouň dostanete řízek a brambory za 130 korun a polévku za 45 korun. Nádražní restaurace v České Třebové podává polévku za 37 korun a 100 gramů holandského řízku s brambory za 123 korun.

Zdražování v restauracích potvrdil také Jan Michelfeit ze společnosti Sodexo. „Zatímco od začátku loňského roku se ceny meziměsíčně zvyšovaly maximálně o dvě koruny, v září přišel skok o více než pět korun,” řekl Michelfeit. Vysvětlil, že to zřejmě souvisí s tím, že se provozovatelé restaurací po skončení prázdnin odvážili do konečných cen výrazněji promítnout své rostoucí náklady.

Boj s cenami potvrdil například Josef Málek z restaurace v Ústí na Orlicí. „Zdražování jsme se zatím bránili. Cenu ale držíme na hranici únosnosti. Budeme muset riskovat úbytek strávníků a některé položky zdražit,“ vysvětlil Málek. Postěžoval si, že pokud zdraží obědy, pak ztratí restaurace strávníky, což se dostane do začarovaného kruhu. Když nebude obrat, nemohou obědy zlevnit.

Na konci roku 2022 činil podle firmy Sodexo meziroční rozdíl v průměrné ceně oběda v České republice přibližně 29 korun, tedy 19 %. Vyplývá to z analýzy plateb stravenkovými kartami, kterou provedl provozovatel firmy.

Hranici nejnižší možné ceny se snaží udržet také v Chocni, jak sdělila Helena Horáčková z Restaurace u Zvonů. „Polední menu je u nás vždy za cenu 114 korun. To obsahuje polévku a druhé jídlo, což často bývá řízek,” řekla Horáčková. Prozradila také, že nejen u nich návštěvnost klesá, obzvláště v zimních měsících, kdy není zahrádka a hodně stavebních firem ještě nepracuje.

Nejvyšší růst cen zaznamenali v Sodexo na podzim. „Jde o bezprecedentní růst, který za uplynulých dvacet let nepamatujeme. Obědy za loňský rok v podstatě zdražily o inflaci, byť ještě v létě to vypadalo, že se inflace do jejich cen celá nepromítne,“ uvedl Michelfeit.

Zdražení dle jeho názoru ještě v roce 2023 uvidíme, ale bude pozvolnější se zpomalujícím se tempem inflace. Pokles inflace pod desetiprocentní hranici očekávají v polovině letošního roku.