Pardubický kraj – Za tři roky by mělo být hotových prvních 27 kilometrů dálnice D35 z „kruháku“ u Opatovic do Ostrova před Vysokým Mýtem. Státní silničáři slibují, že další tři roky potrvá zprovoznění dalších úseků až ke Svitavám.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Michal Krestýn

Takže nastal nejvyšší čas pohnout s výstavbou silničních přivaděčů k dálnici z Orlickoústecka. D35 totiž region obchází a stávající silnice nevyhovují ani náhodou. Ostatně, stát dal kraji na vybudování těchto navazujících spojek 2,7 miliardy korun.

Jde o přípojky na Býšť, dále Choceň s obchvatem Vysokého Mýta, rovněž přivaděč z dálnice do Ústí nad Orlicí a do České Třebové.

Musíme pohnout, uvědomil si kraj, aby dálnice nebyla hotová dřív než přivaděče. To by odneslo především Vysoké Mýto, jehož centrum by z dálničního sjezdu zahltila doprava mířící na Choceň.

„Stejně jako ke všem jiným zásadním projektům k přivaděčům přistoupíme s maximální pozorností. Zařadíme je do seznamu projektů se zvýšeným dohledem a každý měsíc budeme kontrolovat dílčí postupy,“ řekl hejtman Martin Netolický.

Už letos v červnu se tak začne modernizovat silnice z Litomyšle na Ústí, za rok v květnu má následovat přivaděč do Třebové a do Býště. Menší zdržení má ale právě přivaděč na Choceň. …2



U přivaděče na zamýšlený obchvat Mýta s pokračováním na Choceň je teprve zpracován projektový záměr.

„Právě jednáme se Správou železniční a dopravní cesty o řešení tří mimoúrovňových křížení s železnicí včetně koridorové trati. Zároveň celou stavbu rozdělíme do více stavebních úseků, aby při případných dílčích problémech nedošlo ke zdržení celé stavby. Velmi důležité je, abychom se zaměřili na samotný obchvat Vysokého Mýta, které by při dřívějším dokončení D35 bylo enormně zatíženo dopravou,“ uvedl náměstek hejtmana Michal Kortyš.

Sporná je také trasa obchvatu Chocně, tady se kraj s městem zatím nedokážou domluvit.

Problém je rovněž u přivaděčů na Třebovou a Ústí. Oba začínají v Litomyšli, kde ale ŘSD po odporu radnice vyškrtlo zamýšlenou dálniční křižovatku.

Hrozí tak, že doprava z obou přivaděčů zahltí centrum města.