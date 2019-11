Stavba přijde na víc než 90 milionů korun, městu se na ni podařilo získat třicetimilionovou dotaci.

„Poklepeme na základní kámen stavby, která má ambice se stát další perlou v Ústí nad Orlicí,“ podotkl Pavel Karlovec z dodavatelské firmy Chládek a Tintěra Pardubice, která chce novostavbu odevzdat zhruba za rok. Připomněl, že stavba domu dětí má odstartovat celou rozsáhlou revitalizaci bývalého areálu textilky, kterou opustili poslední zaměstnanci před deseti lety.

Proces hledání nového využití areálu v centru města byl dlouhý, složitá byla i příprava a hledání financí na stavbu DDM. „Přesně po deseti letech rozhodlo zastupitelstvo města o zahájení stavby nového domu dětí a mládeže a díky tomu rozhodnutí dnes vdechujeme Perle nový život,“ řekl starosta města Petr Hájek.

Jak připomněla Alena Ďurišová z DDM, dům dětí se v Ústí stěhoval třikrát, a ne vždy do vyhovujících prostor. Tentokrát to stěhování však bude stát za to. Účastníci kroužků a kurzů se mohou těšit na nové klubovny, ale i na novou keramickou dílnu, taneční sál nebo hudební zkušebnu a nahrávací studio. Velký zájem je v Ústí o horolezecké kroužky, horolezci, horolezkyně i horolezčata potěší nejen vnitřní, ale i venkovní lezecká stěna. Zajímavostí nového DDM bude relaxační plocha na částečně zazeleněné střeše. V dvoupatrovém objektu bude i tělocvična, která bude využívána také pro hodiny tělesné výchovy na školách.

Dům dětí a mládeže v Ústí nad Orlicí zabezpečuje volnočasové aktivity pro zhruba tisícovku dětí a stovku dospělých.