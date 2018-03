Za projekt vyhráli zájezd do Brna a další podporu

Orlickoústecko - Soutěž o nejlepší (mimo)školní projekt zná své vítěze. Do soutěže MAS Orlicko se zapojilo osmatřicet projektů a vítězi se po únorovém hlasování veřejnosti staly projekty Zdravé stravování a Co jsme si vypěstovali, to si sníme.

Pod prvním jmenovaným je podepsaná základní a mateřská škola v Červené Vodě (na snímku) a tím tak škola získá na další tři roky podporu MAS Orlicko v projektu Cesta k otevřené škole, Projekt Co jsme si vypěstovali, to si sníme je českotřebovského DDM Kamarád a na něj naváže tříletá podpora komunitní zahrady při volnočasovém klubu Rébus v České Třebové. Obě organizace navíc získaly zájezd do vědecko - výzkumného centra VIDA v Brně, kde je pro ně připraven celodenní program. Soutěž byla realizována s cílem pomoci školám představit své aktivity. MAS Orlicko se školami pracuje už dva roky, organizovali semináře a mluvili o tom, co je trápí. „Přišlo nám, že se o jejich aktivitě někdy vlastně ani moc neví a lidé se často mnohem víc zaměřují na diskusi o problémech a o tom, co se nedaří,“ vysvětlila důvody vzniku soutěže ředitelka MAS Orlicko Ivana Vanická. Více o projektech organizace najdete na webu www.maporlicko.cz.

Autor: Iva Janoušková, Redakce