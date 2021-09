Nehoda se stala loni v srpnu, když si muž vrtulník půjčil a letěl s ním do své firmy, kde zůstal asi dvacet minut. Následně odletěl, aby přistál na zahradě vlastního domu zhruba 20 metrů od odbytné budovy. Tam k němu přisedli rodinný příbuzní. Právě nový vzlet ze zahrady pilot nezvládl a s posádkou se zřítil do koruny nedalekého stromu.

„Při vzletu jsme se začali s vrtulníkem točit a při tom jsme zavadili vrtulí o vzrostlý strom na zahradě a spadli jsme na zem,“ popsala okolnosti nezletilá dcera. Po příjezdu hasičů dceru pilota prý začal bolet krk, proto ji z místa nehody převezla sanita do nemocnice, kde zůstala přes noc na pozorování.

„Zdravotnická záchranná služba odvezla dvě osoby s lehčím zraněním do nemocnice," uvedla před rokem Jana Poláková, asistentka tiskové mluvčí hasičů Pardubického kraje. Ve vrtulníku cestovali příbuzní pilota. Lehčí zranění utrpěla pouze jeho dcera, která seděla na levé zadní sedačce.

Vrtulník následně narazil do stromu a spadl na zem. Odborný posudek nevyloučil možnost, že by vedlejší roli mohl hrát také poryv větru.

Podle zjištění nic nenasvědčovalo tomu, že by příčinou nehody měla být technická závada vrtulníku. Tím byl 12 let starý R 44 RAVEN, který byl v dobrém stavu. O tom svědčí i výpověď pilota.

Nehoda vrtulníku, ve kterém cestoval pilot a další tři pasažéři, z toho dva nezletilí, se stala loni v srpnu. K pádu došlo při vzletu stroje. Vrtulník se následně zřítil do koruny stromu. Po ročním šetření je nyní jasné, že odpovědnost za nehodu nese pilot, vyplývá to ze závěrečné zprávy Ústavu pro odborné zjišťování leteckých nehod (ÚZPLN), který byla zveřejněna v pátek 3. září.

