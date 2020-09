Po zrušení výchovného ústavu před šesti lety chtěl stát zprvu objekt využít jako azylové centrum pro uprchlíky, později jako ženskou věznici. Oba záměry narazily v Králíkách na velký odpor. Nejistota, jak nový majitel s objektem naloží, v městečku na nejzazším cípu Pardubického kraje trvá dál.

Kupce možná odradila vysoká vyvolávací cena, která byla na základě znaleckého posudku stanovena na 35,6 milionu korun. Areál se prodává jako celek s hlavní třípatrovou budovou a okolními pozemky. „Plánujeme vyhlásit druhé kolo, které bude pravděpodobně v průběhu listopadu. Už víme, že cena bude snížená na 28,5 milionu korun,“ uvedla Adéla Janů z tiskového oddělení Ústavu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM).

Úřad umožňoval zájemcům prohlídky areálu, podle pracovníků ÚZSVM byli dva, kteří měli vážný zájem a zjišťovali si stavebně technický stav budovy.

Na aukci se přijel podívat i starosta Králík Václav Kubín s několika zastupiteli. Podle svých slov nemohl předvídat, jak skončí. „Nevěděl jsem a ani mi nepřísluší vědět, kdo se do dražby přihlásil, nicméně cena té nemovitosti mi zdála skutečně vysoká. Měli jsme snahu situaci vyřešit bezúplatným převodem od státu, měli bychom tím objekt pod kontrolou a vybudovali v něm něco, co by nás v Králíkách zajímalo, například byty, případně zázemí pro sociální služby,“ konstatoval Kubín. Pro bezúplatný převod na Králíky však nebyly splněny zákonné podmínky.

ROZHODNE CENA?

Jak dopadne příští dražba, kdy už cena půjde dolů, nechtěl spekulovat. „Netuším, to je věc nabídky a poptávky, vše je plně v rukou Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,“ řekl Kubín. Připustil, že nejistota, co bude s areálem v blízkosti centra města, trvá. Radnici už kontaktovali potenciální kupci, kteří chtěli s městem komunikovat o využití areálu. „Dokud nebude prodej dořešen, vždycky budete mít obavy, to už samozřejmě přísluší k naší práci,“ poznamenal Kubín.

Chovanci odešli z Králík v roce 2014. Zrušení ústavu předcházel brutální útok dvou klientů na vychovatele. Mladíci na ně zaútočili, když chtěli utéct. Od té doby se řeší využití areálu. Kdy bude další veřejná dražba, zveřejní ÚZSVM na svých webových stránkách.