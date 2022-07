Silnice z Ústí do Skuhrova: Očekávanou opravu zdržela kauza Ratha a Metrostavu

Dlouho očekávaná oprava silnice ze Skuhrova do Ústí nad Orlicí se nejspíše konečně dočká realizace. Stavba, která nabrala více než roční zpoždění, by mohla začít už během srpna a hotovo by mohlo být do konce roku. Krajskou kasu přijde na 105 milionů korun. Přípravu modernizace silnice zkomplikovalo, že z výběrového řízení musela být kvůli kauze kolem Davida Ratha vyloučena firma Metrostav.

Na podzim by měla začít modernizace silnice z Ústí nad Orlicí do Skuhrova | Foto: archiv Pardubického kraje