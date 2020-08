„Letos chceme začít chemickým ošetřením trámů v krovu, které jsou napadené broukem tesaříkem. Pak bude následovat kvalitní připojení na internet, což bývá v některých starších budovách problém. V dalších letech se dáme i do celkové rekonstrukce střechy,“ uvedl náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek, který má majetek kraje ve své gesci. Při své návštěvě Lanškrouna mu starosta Radim Vetchý představil také stavbu nové městské polikliniky, která by ve dvou etapách měla splnit požadavky na místní ordinace. „Část staré polikliniky jsme ubourali a stavíme novou budovu. Po přestěhování lékařů pak zbouráme zbytek a postavíme i přední část zcela novou,“ konstatoval Radim Vetchý. Plány má města i u Lanškrounského rybníka. „Máme tu půjčovnu lodiček a paddleboardů, je tu nové molo a dobře fungující restaurace. Chtěli bychom tu umělou hrází oddělit určitou část, kde plánujeme vybudovat biotop s kořenovou čističkou na koupání v čisté vodě,“ představil je starosta. V současné době Pardubický kraj dokončuje také rekonstrukci silnice II/315 od Skuhrova ke kruhové křižovatce v Lanškrouně z evropského projektu za více jak 115 milionů korun. Předána bude na podzim.

„Hovořili jsme také o spolupráci s místním muzeem, které nyní slaví 30 let své činnosti a vydává k tomuto výročí knížku. Každoročně přidáváme městu prostředky na renovaci některých předmětů pro muzeum, většinou je to nábytek, různé skříně, příborník pro císaře, který tu řídil vojenské manévry, a loni to zase byla barokní truhla. Podílíme se i na opravách drobné historické architektury, jako jsou různé křížky a boží muka, v plánu je i křížek na náměstí Aloise Jiráska,“ dodal Roman Línek.