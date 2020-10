V minulém zastupitelstvu jste byl předsedou výboru pro dopravu a dopravní obslužnost. Jaké cíle máte v novém volebním období, chcete se opět zaměřit na dopravu?

Přesně tak, měl bych jako neuvolněný zastupitel opětovně vést jako předseda Výbor pro dopravu a dopravní obslužnost zastupitelstva Pardubického kraje. Dohlížet na přípravu a realizace přivaděčů pro D-35, ale zaměřit se též ještě více na veřejnou dopravu, její návaznost, aby ještě lépe sloužila potřebám občanů našeho kraje. Mé ambice nebyly z Letohradu odejít, nakonec jsem to veřejně i v letáku sdělil před volbami občanům, tak jako i dříve.

V Letohradu se spekulovalo, zda po svém zvolení neodejdete z postu starosty. Jak to je?

Po městě tyhle zaručené zprávy o mém odchodu kolovaly při každých krajských volbách, nejinak tomu bylo letos. Osobní výsledek by mne opravňoval ucházet se o uvolněnou funkci v radě kraje a neprozradím asi nic tajného, že jsem takovou nabídku hned večer, co byly známy výsledky, s poděkováním a výše uvedeným zdůvodněním odmítl. Zakládám si na tom, že dodržím to, co spoluobčanům slíbím. Nejinak tomu bude i za dva roky, kdy nás čekají v jeden termín hned dvoje volby. Věřím, že voliči budou mít „pamatováka“, mají důvod věřit tomu, co budu před volbami prezentovat. Velmi rád bych všem těm 1714, kteří mi dali preferenční hlas v okrese, upřímně poděkoval, velmi si jejich vysoké podpory vážím. A děkuji všem, kteří přišli v krajských volbách volit, tím prokázali zájem o místo, kde žijeme. Toho si nesmírně vážím!