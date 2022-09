Chystaná oprava navazuje na již zrekonstruovaný úsek z Lanškrouna do Skuhrova. „Poté, co se nám v roce 2020 podařilo za 150 milionů korun zmodernizovat jedenáctikilometrový úsek silnice II/315 z Lanškrouna do Skuhrova, nyní přistupujeme k pokračování až do Ústí nad Orlicí v délce přesahující sedm kilometrů,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Psali jsme již:

Silnice z Ústí do Skuhrova: Očekávanou opravu zdržela kauza Ratha a Metrostavu

Oprava silnice z Lanškrouna byla pro řidiče klíčová. Zahrnovala totiž kopec Skuhrák, který řidiči hlavně v zimě považují za velmi obávaný. „Jezdím po silnici mezi Ústím a Lanškrounem minimálně jednou týdně. Bohužel je to stále polovičaté řešení. Není opravená asi polovina úseku,“ posteskl si Václav Bečka.

Společnosti Metrostav a Metrostav Infrastructure se zapletly do kauzy kolem Davida Ratha, kterého soud v červnu usvědčil z manipulování tendrů ve Středočeském kraji. Firma Metrostav se podle soudu dopustila podplácení a manipulací s veřejnými zakázkami.

Rekonstrukce silnice se podle vyjádření kraje zpozdila kvůli administrativním komplikacím. „Vyhlásili jsme opakované řízení. Z toho jsme vzhledem k trestu zákazu plnění veřejných zakázek nebo účasti ve veřejné soutěži museli vyloučit společnost Metrostav,“ vysvětlil náměstek hejtmana pro oblast investic Roman Línek.

Ředitelství silnic a dálnic vyloučilo firmu Metrostav z výběrových řízení na veškeré stavby v Pardubickém kraji. Reagovalo tím na rozhodnutí soudu, který společnosti zakázal se po tři roky ucházet o veřejné zakázky. To mimo jiné přináší problémy u stavby severovýchodního obchvatu Pardubic.

Objízdná trasa platí také pro autobusyZdroj: Deník

Vyhrála nejnižší cena

Vítězným subjektem, který nabídl nejnižší cenu i nejkratší dobu realizace, se stalo společenství firem Mados MT a M – Silnice. „Pokud nám bude přát počasí, tak bychom měli mít celou stavbu dokončenou ještě letos,“ přislíbil Línek. Řidiči by se po novém povrchu měli projet už letos v prosinci.

Psali jsme před rokem:

Začíná oprava silnice z Ústí do Skuhrova. Má být o třetinu levnější a rychlejší

Stejně jako v případě úseku z Lanškrouna do Ústí nad Orlicí se i tentokrát bude jednat o komplexní modernizaci. „Budou kompletně vyměněny konstrukční a asfaltobetonové vrstvy silnice a následně položen zcela nový povrch. Upraví se šířkové uspořádání s rozšířením v zatáčkách pro zvýšení bezpečnosti, obnoví se také odvodňovací systém,“ popsal náměstek pro dopravu Michal Kortyš.

Kraj plánuje i zmodernizování dopravního značení a mostních objektů, autobusových zálivů a zastávek. V úseku bude navíc položen takzvaný tichý asfalt.

Na stavbu přispěje Evropská unie. „Obdrželi jsme registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace. Ta v tomto případě činí necelých 43 milionů korun a předpokládáme, že proplacení výdajů spojených s realizací tohoto projektu bude rozloženo do let 2022 a 2023,“ sdělil radní pro evropské fondy a regionální rozvoj Ladislav Valtr.

Objízdná trasaZdroj: Deník