Z krytu má být střelnice, kupec ale budí obavy

Česká Třebová - Město Česká Třebová jako významný železniční uzel se za dob studené války nevyhnulo budování krytů civilní obrany (CO), které měly ochránit socialistický lid před jadernou hrozbou.

Kryt civilní ochrany v České Třebové.Foto: archiv ÚZSVM

„Krytů CO máme dost a moc je nechceme, protože v podstatě je to mrtvá hmota, kterou musíme udržovat,“ podotkl starosta České Třebové Jaroslav Zedník.

Aktuálně město řešilo dva. V bývalém krytu na Novém náměstí byla dosud prodejna potravin, ta však skončila a prostor je prázdný. „V projektu rekonstrukce Nového náměstí by na krytu měla vzniknout veřejná tržnice a je otázkou, zda jej nevyužívat jako skladové prostory pro prodejce,“ uvedl Jaroslav Zedník, nevyloučil však, že by kryt mohl do budoucna sloužit i k jiným aktivitám.

Pro kryt nedaleko Javorky se hledalo využití hodně dlouho. Podzemní prostory, které v minulosti sloužily i jako střelnice a diskotéka, nikdo nechtěl. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových jej nejdřív nabízel za čtyři miliony korun, nakonec se kupec našel, když šla cena dolů na dva miliony.

„Firma, která kryt vydražila, tu chce postavit střelnici. Protože však pozemky pod ním jsou města a máme předkupní právo, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nám ho nabídl k odkoupení,“ uvedl Jaroslav Zedník. Zastupitelé měli v březnu rozhodnout, ale hlasování bylo nakonec odloženo. V diskuzi padla obava, zda potenciální kupec kryt opravdu využije na střelnici, jde totiž o zbrojařskou firmu, která měla problémy kvůli muničnímu skladu ve Slatině. Starosta chce celou záležitost konzultovat s policií a znovu bude projednána na zastupitelstvu.