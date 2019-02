Lanškroun – Strop nad městskou knihovnou je v havarijním stavu. Z dětského oddělení bude před opravou nutné vystěhovat tisíce knížek.

Strop zatím podpírá dřevěná konstrukce. Opravy jsou plánovány na léto. Ředitelka knihovny Linda Netušilová si stěhování zatím nedokáže představit. Pro představu: dětské oddělení má 13 tisíc knížek. „Musí se vystěhovat kompletně celé. Mám takovou vizi, že by se alespoň část fondu přestěhovala do čítárny, ta by v létě nesloužila svému účelu, ale jako provizorní dětské oddělení. Co se vejde, to se vejde, zbytek by byl asi někde uložen v krabicích," nastínila ředitelka knihovny možné řešení.

NEVRACEJTE, PROSÍ

Zatímco knihovny vyzývají čtenáře, aby knížky vraceli včas, lanškrounská po dobu oprav zvolí opačný postup. „Část fondu cirkuluje, čtenáři se snaží knížky před létem vracet. Upozorňujeme je, aby si je raději nechali doma," dodává Linda Netušilová. Byla by ráda, kdyby se rekonstrukce stihla přes léto a v září mohla knihovna zahájit běžný provoz.

Podle Jiřího Zatloukala z oddělení investic na radnici se na problém přišlo kvůli plánované výměně střešní krytiny, kdy strop prošel stavebně technickým průzkumem. „Na stavební práce předpokládáme částku ve výši 3,7 milionu, v zadání je i rozpočtová rezerva, protože až se strop otevře, může nás potkat x neznámých věcí," uvedl Jiří Zatloukal. Opravy musela lanškrounská radnice projednat i s památkáři, protože se poškozený dřevěný strop nachází v památkově chráněné budově. Nový bude z ocelových nosníků opatřených štukovým podhledem.

„Jakmile bude vyřešen strop, nechá se zpracovat studie rozvoje městské knihovny, která by se komplexně zabývala tím, jak by mohla vypadat za několik let. Měla by být bezbariérová," dodal starosta města Radim Vetchý.