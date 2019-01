Vinary - Již od nepaměti se ve Vinarech udržuje tradice „Vodění Jidáše". Na Zelený čtvrtek v poledne, kdy „zvony odletěly do Říma", se vesničkou Vinary rozdrnčí hrkačky skupinky chlapců, kteří projdou celou obcí, hrkají a zpívají o zrádném Jidášovi. Sejdou se poté ve čtvrtek ještě jednou – v 18 hodin, v pátek dokonce čtyřikrát – v 6, 12, 15 a 18 hodin a konečně v sobotu v 6 hodin ráno.

„Vodění Jidáše“ ve Vinarech. | Foto: archiv obce

Po této ranní obchůzce se odeberou ustrojit zrádného Jidáše – nejstaršího chlapce, do obleku ze slaměných rulíků, které vyrobili v pátek odpoledne mezi jednotlivými obchůzkami. Na hlavu dostane Jidáš vysokou špičatou čepici z rákosových prutů a do ruky trn – dlouhý prut ze šípkového keře. Vše je ozdobeno barevnými fáborky. Po deváté hodině dopoledne je již všechno připraveno a skupinka chlapců se za zvuku hrkaček a zpěvu písně o zrádném Jidášovi vydává koledovat dům od domu. Jsou obdarováni syrovými vajíčky, sladkostmi a penězi a těší se velké pozornosti místních i projíždějících. Poté, co průvod obejde celou vesnici, sejdou se všichni na hřišti, kde Jidáše vysvlečou a jeho „oblek" i s trnem spálí a opět hrkají a zpívají. Z obleku Jidáše zbyde pouze čepice. Tu si domů odnese chlapec, který bude Jidášem napřesrok.