/ARCHIVNÍ FOTO/ Ředitel Orlického muzea v Chocni Michal Hofman Chocni představuje 5. díl seriálu Z minulosti choceňských hostinců. Pátou zastávkou je hostinec Na Ostrově. Jak už název hostince napovídá, jednalo se o pohostinské zařízení na kraji choceňského ostrova, u náhonu řeky Tiché Orlice a dřevěného mostu z Prokopské uličky.

Hostinec Na Ostrově vlevo, únor 1992 | Foto: Orlické muzeum Choceň

Hostinec „Na Ostrově“ v Prokopské ulici č.p. 336 si zařídil v roce 1869 jirchář (zpracovatel kůží) Jan Škroch. Bylo to tehdy takové nouzové řešení jeho obživy, protože od poloviny 60. let 19. století přestávaly být kůže v módě a na toto řemeslo dolehla krize (lidé přestávali nosit kožené kalhoty). Později krize zpracování kůži sílila, a proto se rozhodl jirchář Škroch, že zde ukončí živnost a odstěhoval se do Ruska a hostinec prodal Josefu Bezdíčkovi, který tu k hostinci zřídil rybí haltýře (sádka). Hostinský Bezdíček odebíral pivo z místního knížecího pivovaru a jen pro zajímavost – během roku 1889 tu zdejší štamgasti vypili přes 340 hektolitrů zlatavého moku. Josef Bezdíček hostinec v roce 1900 pronajal Františku Prudičovi z Běstovic, za něhož se „Na Ostrově“ ráda scházela i místní honorace a pro svoji polohu se zdejšímu hostinci rovněž říkalo „Na Žofíně“ podle známého pražského paláce na Slovanském ostrově.