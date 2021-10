V roce 2010 došlo k majetkové změně a tento tradiční hostinec koupil pivovar v Poličce, který zde začal čepovat své pivo. Objekt prošel celkovou rekonstrukcí a dostal novou zelenožlutou fasádu a nový název – „Hrom do Police“. Vzhledem k oblíbenosti podniku je zde občas trochu těsno. V létě mohou štamgasti u piva pozorovat ruch na Masarykově ulici z venkovní terasy před hostincem, nebo v klidu posedět na zahrádce ve dvoře.

Z pohledu dnešního štamgasta se jedná o tradiční hostinec, ovšem historie tohoto hostince se začala psát teprve v období první republiky. Na konci roku 1925 si František Ondráček (bývalý nájemce hostince „Na Ostrově“) otevřel nový vlastní hostinec „Na Herzánce“ (dříve Masarykova třída, dnes Kollárova ulice č. p. 720). Vlastně se jednalo o hotel, protože majitel Ondráček nabízel pro návštěvníky vedle domácí kuchyně a nápojů (plzeňský prazdroj, choceňské pivo světlé a černé, přírodní vína) i útulné hostinské pokoje. Hotel stál na „dobré adrese“ v centru města na nově vybudované reprezentativní Masarykově třídě a návštěvníci se k němu pohodlně dostali i cestou od nádraží, přes knížecí park a most. Ve třicátých letech minulého století a v období protektorátu provozoval hotel Václav Pokorný se svojí ženou Olgou. Své klienty lákali na kulečník, pianino či na prostornou venkovní terasu před hotelem s květinovou výzdobou. Pro náročné zákazníky byly v přízemí vybudovány autogaráže s možností zápůjčky osobního auta.

Kdo by z místních obyvatel neznal hojně navštěvovaný hostinec na rohu Masarykovy a Kollárovy ulice, kde se lidově říká „Na Růžku“. Původně se však „Na Růžku“ říkalo hostinci na náměstí u zvonice, o kterém byla řeč v minulém seriálu. Vraťme se však dnešnímu hostinci „Na Růžku“.

