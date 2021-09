Pro zajímavost, v blízkosti Petříčkova hostince v Jungmannově ulici č. p. 310 směrem k zámku stála starší hospoda Gabriela Kumpošta (narozen 1807), která byla zřízena z bývalé živnosti perníkáře Jana Beneše. Tento hostinec byl založen v roce 1866, kdy majitel Kumpošt uzavřel smlouvu o dodávkách piva z knížecího pivovaru v Chocni a pálenky z místní vinopalny. Dle dochovaných statistik dodal místní pivovar do hostince U Kumpoštů v roce 1889 přes 61 hektolitrů zlatavého moku. Zdejší hospoda fungovala do přelomu 19. a 20. století.

Specialitou zdejšího podniku v období první republiky byly čerstvé ryby – zejména úhoři a štiky z řeky Tiché Orlice. Za pana Paďoura podnik čepoval vedle choceňského piva i plzeňský prazdroj a v sortimentu měl široký výběr vín. Ve druhé polovině 30. let vedli restauraci Dostálovi a poté od počátku roku 1937 Bohumil Honsa (dosavadní nájemce České hospody na Královských Vinohradech). Za minulého režimu zde z bývalé hospody vznikla prodejna ovoce a zeleniny a v současné době je tu večerka.

Hostinec domě v č. p. 307 v Jungmannově ulici (dříve Panská ulice) byl zřízen v roce 1875 majitelem Václavem Petříčkem (narozen 1842). Do té doby zde byla umístněná vůbec první choceňská lékárna, kterou otevřel v září 1869 magistr farmacie František Hlaváč (1833–1910); v roce 1875 ji přestěhoval na náměstí do domu č.p. 220.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.