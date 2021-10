Zde ho překvapila pronikavá vůně z čerstvých jitrnic a hned se začal udiveně vyptávat: „Copak vy na Velký pátek děláte jitrnice?“ Hostinský mu bez váhání odpověděl: „Ovšem, na zítřek – a vidíte, právě si z fary poslali pro čtyři kousky jitrniček.“ Ponocný nechápavě zíral a zvolal: „To snad ne?“ „Ovšem, že ano,“ odvětil hostinský. Na to ponocný: „Tak to snad nemůže být hřích, a tak mi dejte taky jednu“, snědl ji, a ještě si navíc poručil jednoho buřta. Když se mu záhy osazenstvo hostince vysmálo, bez váhání si klekl na svá stará kolena a prosil Pannu Marii Svatohemžeckou o odpuštění.

Za nového majitele Františka Holečka patřila hospoda v roce 1848 k sídlům místních radikálních revolucionářů. V 60. letech 19. století měl tento hostinec pronajatý Václav Petříček (narozen 1842), který si později v polovině 70. let založil vlastní hostinec v Jungmannově ulici č. p. 307.

Hostinec „Na Růžku“ býval starobylým hostincem na choceňském náměstí v přízemí měšťanského domu č.p. 218 v blízkosti zvonice. V první polovině 40. let 19. století tu byl hostinským Josef Konárek, který tu rovněž provozoval i řeznictví. Tenkrát byla v Chocni velmi oblíbená kořalka, kterou hostinský Konárek odebíral z panské pálenky, kterou měl pronajatou židovský likérník Goldmann.

