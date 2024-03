Z Dolní Lipky do Hanušovic by mohlo jezdit o víkendech až šest párů vlaků

Robert Vocásek redaktor

Mezi Dolní Lipkou a Hanušovicemi by mohlo přibýt osobních vlaků, a to i mimo víkendy. Řekl to při jednání s ředitelem Správy železnic pardubický hejtman Martin Netolický. Ve všední dny by tu od přespříštího jízdního řádu mohly jezdit tři pár vlaků, o víkendech ale v této turisticky vyhledávané oblasti pod Králickým Sněžníkem až šest. Nedaleká trať z Rudoltic do Lanškrouna navíc čeká elektrizace.

Nádraží v Dolní Lipce | Foto: vlakemjednoduse.cz