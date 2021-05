Orlické muzeum v Chocni připravilo pro návštěvníky dobovou výstavu fotografií a dokumentů, které vzpomínají na dny srpnové okupace roku 1968.

Ústecká ulice v Letohradě, srpen 1968 | Foto: Archiv

Období pražského jara, obnovení Junáka i příjezd tanků si zájemci o dobovou historii mohou prohlédnout od 22. května v místním muzeu. Součástí výstavy jsou také interaktivní prvky pro děti i dospělé. Výstava potrvá do 13. června. Otevřeno bude denně od 9 do 12 a od 14 do 17.