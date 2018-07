Vznikne nové parkoviště

Letohrad - Město Letohrad vypsalo veřejnou zakázku na výstavbu parkoviště za Distancí napojeného na Tyršovu ulici. Vzniknout by mělo 65 parkovacích míst.

Parkování, ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Parkoviště by mělo být hotové do konce letošního roku. Náklady se předpokládají ve výši 4,2 milionu korun. Výstavbou parkoviště by se měla posílit kapacita pro parkování v prostoru před nádražím.