Dá se umění učit online? Je to náročné, shodují se učitelé základních uměleckých škol s rodiči po mnoha měsících distanční výuky vynucené koronavirem. Uměleckým školám začínají ubývat žáci, některé děti o zájmovou činnost na dálku už ztrácejí zájem, rodiče zase nevidí smysl v jejím dalším financování.

Ilustrační foto | Foto: Archiv

„Dcera chce, abych jí ze zušky odhlásila, online výuka ji nebaví. Řada jejích kamarádek už odešla. Nic nenacvičují, děti to nikam neposouvá, nemají žádné vystoupení, žádné soutěže,“ posteskla si maminka čtrnáctileté žačky základní umělecké školy na Orlickoústecku. Přitom podle učitelů uměleckých škol je distanční výuka mnohem náročnější než běžná. Tráví hodiny u počítače nebo s telefonem na uchu, řeší potíže s připojením, vyměňují si s žáky audio a videonahrávky. To jim zabere víc času, než kdyby se hodina odehrávala ve třídě. „Tato situace už intenzivně dopadá na psychiku dětí, rodičů i vyučujících. Někteří byli nuceni i vyhledat lékařskou pomoc,“ potvrdil ředitel Základní umělecké školy Pardubice-Polabiny Jiří Kabát a dodal: „Udržení výuky v tomto režimu je opravdu na hraně. V případě přechodu z ‚přípravky‘ na vybraný nástroj v pololetí je to dokonce nemožné - jak ukážete základy houslí dítěti, které je nikdy nedrželo ani nevidělo? Jak řešit zápůjčky nástrojů těmto dětem, když oficiálně do školy nesmí? To je jen několik nepodstatných detailů z mnoha…“ I když zatím pardubické umělecké škole bezprostředně nehrozí, že by neudržela některé své obory, odliv žáků přichází, zejména u oborů, které se vyučují ve skupinách.