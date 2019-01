Orlickoústecko – Orlickoústecko a sport? Když se řekne Letohrad, vybaví se sportovním fanouškům biatlonisté. Když se řekne Ústí nad Orlicí, mnozí dodají Jarda Kulhavý. Jednatřicetiletý biker bude už za pár týdnů obhajovat zlato na olympiádě v Riu.

Jaroslav Kulhavý | Foto: čtk

Olympijský vítěz z Londýna v cross country horských kol právě tuto netradiční disciplínu v Česku hodně zviditelnil. Závody na horských kolech i díky dalším skvělým výsledkům výrazně zpopularizoval. ,,V Londýně jsem získal zlato, ale důležité bylo, že se mi povedlo vyhrát i několik velkých akcí po olympiádě. Nabalovalo se to. Dostanete se do povědomí veřejnosti. Lidé díky tomu získávají o našem sportu více a více informací. Především mě těší nárůst členské základny u těch nejmenších. Když vidím malého kluka na biku, mám z toho obrovskou radost," uvedl nedávno v rozhovoru pro Deník.

V neděli 21. srpna bude Kulhavému držet palce celá republika. Fandit mu budou nejen v rodném Ústí nad Orlicí, ale i v letním olympijském parku v Pardubicích. Tam se mezi desítkami sportovních klubů představí i dva z Orlickoústecka, a to Cyklo Bendl Vysoké Mýto a Klub biatlonu Letohrad. Není to omyl. Zimní sport má totiž letní variantu na kolečkových lyžích. Biatlonový areál v Šedivském lomu bude ve dnech 9. až 11. září hostit Mistrovství ČR v biatlonu na kolečkových lyžích.

Klub biatlonu Letohrad je historicky největším a nejúspěšnějším mládežnickým centrem v České republice. K největším úspěchům letohradských odchovanců patří titul mistra světa Romana Dostála z MS v Hochfilzenu (2005) a stříbrná s bronzovou medailí Michala Šlesingra z MS v Anterselvě (2007). Nejcennější jsou 2 stříbrné a 1 bronzová olympijská medaile Ondry Moravce ze ZOH v Soči (2014). (red)