V úterý 7. května v předvečer výročí ukončení druhé světové války se u pamětní desky na budově bývalých kasáren v Jiráskově ulici ve Vysokém Mýtě uskutečnil pietní akt, během něhož si účastníci připomněli oběti nacistické totality.

Pietního aktu se rovněž zúčastnili zástupci armády. Květiny u pamětní desky, která je věnovaná důstojníkům vysokomýtské vojenské posádky, položili plk. Petr Holý, ředitel Krajského vojenského velitelství Pardubice a starosta František Jiraský spolu s místostarostou Martinem Krejzou. V projevech vzpomněli na československé vojáky, kteří odešli do ciziny, kde se zapojili do zahraničního odboje, i na ty, kteří se zapojili do ilegální činnosti.