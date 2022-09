Ve foyer si od 9. září od 16.30 hodin menší expozicí připomenete 10 let od instalace sochy Přemysla Otakara II. a navštívit můžete také expozici Meet Mýto, která představuje část sbírky galerie – Vysoké Mýto očima malířů. Můžete porovnat proměnu města za uplynulých 120 let.

Na výstavy pak navazuje víkendový program k 65. výročí Městské galerie Vysoké Mýto. Vstup do galerie i do zvonice je 10. a 11. září po celý den zdarma. V sobotu budou před zvonicí, kde končí výstava krajky a loutek, paličkovat od 10 do 17 hodin šikovné krajkářky (pokud by pršelo, budou ve zvonici). Zároveň se v galerii budou dokončovat keramické kachle, které pod vedením žen ze spolku variace.vm v červnu vyrobili Vysokomýtští. Dvě stovky kachlů je třeba povrchově upravit, než z nich vznikne mozaika na autobusovém nádraží.

V neděli mezi 14. a 17. hodinou můžete vyrazit na procházku a nahlédnout při tom přes rameno malířům. Téměř dvě desítky jich budou malovat v uličkách či přilehlých parcích. Mapka i se jmény umělců bude k dispozici v infocentru. Pokud se rozprší, akce se neuskuteční. V tutéž dobu si můžete v galerii vyrobit vlastní šperk. Výtvarná dílna pod vedením zkušených lektorek nabídne smaltování, drátkování a rytí do skla, vstupné je 65 korun. V 17 hodin zakončí oslavy pohádka O ztracené tužce, hrát by se mělo na dvorečku galerie, v případě nepříznivého počasí uvnitř.