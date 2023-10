/FOTOGALERIE/ Tam, kde parkovaly sovětské tanky a stály kasárny, vznikl ve Vysokém Mýtě nový park pro volný čas. Nyní je nominovaný na prestižní ocenění a nejen v soutěži Grand Prix Architektů se dostal mezi finalisty.

Vysoké Mýto, historické město Česka roku 2022. Víme, čím si titul zasloužilo | Video: Vysoké Mýto

Na hřišti si hraje parta kluků, na lavičkách kousek dál sedí maminky s malými dětmi i několik důchodců. Vysoké Mýto má moderní park, který vznikl v místě bývalých kasáren. Zaujal nejen místní obyvatele, ale také experty na architekturu a má šanci získat několik prestižních cen. Město vloni dokončilo revitalizaci posledního nevyužívaného území po sovětské armádě.

„Je to pro nás důležitá stavba, protože šlo o poslední prostor po sovětské armádě, kudy lidé jen procházeli. Pro město má symbolický význam. Po třiceti letech, co se začaly naplňovat vojenské areály jinou činností, našlo i tohle místo svoje využití. Lidé si park oblíbili, scházejí se a aktivně tam tráví volný čas,“ uvedl starosta Vysokého Mýta František Jiraský.

Park z bývalých kasáren ve Vysokém Mýtě je ve finále Grand Prix architektů

Když město areál kasáren v roce 1990 převzalo, bylo to zdevastované území. „Bývaly tam haly, kde parkovaly tanky. Ty byly zbourané a zbyly po nich zpevněné plochy, panelové, betonové. Před realizací se tam nacházely i haldy hlíny, nikdo tam nechodil a ten areál byl v neutěšeném stavu,“ vzpomínal Jiraský.

Pamětníci mají dodnes ten obrázek před očima. „Byl to jeden velký nepořádek, holé zdi, rozbitá okna. Co šlo, to si z vnitřního vybavení odmontovali a odvezli,“ popisoval stav kasárenských objektů těsně po odchodu Rusů ředitel vysokomýtského Regionálního muzea Jiří Junek. Na místě zůstala obrovská ekologická zátěž. „Střelnice se musela vyčistit od munice, posádka měla velké skladové zásoby pohonných hmot, takže na některých místech byla poměrně výrazně kontaminovaná půda,“ dodal Junek.

Pro využití území o rozloze 3,6 hektaru vypsalo Vysoké Mýto architektonickou soutěž.

Zelená oáza ve středu města je benefitem, míní Lukáš Štefl

„Ta se uskutečnila v roce 2017. Pak se dva roky připravoval projekt a na samotnou realizaci došlo v letech 2021 a 2022,“ doplnila mluvčí Vysokého Mýta Marie Lněničková.

Vítězná proměna kasáren podle návrhu architektů Barbory Srpkové a Martina Lukáče nyní usiluje o několik prestižních ocenění. Město park přihlásilo do celostátní soutěžní přehlídky Park roku 2023. Bývalé kasárny se v konkurenci tří desítek projektů dostaly mezi třináct finalistů.

„Odborná porota hodnotila nejen urbanistické a architektonické řešení, ale také kvalitu zahradnických i řemeslných prací a péči o dílo,“ podotkla Lněničková. Vysokomýtský park se spolu s dalšími 32 projekty uchází také o cenu v soutěži Stavba roku 2023 v Pardubickém kraji.

Architekti Barbora Srpková a Martin Lukáč přihlásili obnovené území bývalých kasáren do jubilejního třicátého ročníku soutěže Grand Prix Architektů – Národní ceny za architekturu. „Přihlášeno je 275 projektů a náš park se dostal mezi 50 finalistů. Už jen tento postup je pro nás slušný úspěch,“ řekl místostarosta Vysokého Mýta Jan Lipavský. Do revitalizace území po bývalých kasárnách město investovalo okolo 44 milionů korun.

Jednotka dočasnosti? V podání Rusů 23 let

Vyhlášení soutěže Park roku 2023 se uskuteční 19. října v Humpolci. Stavba roku v Pardubickém kraji bude známá 24. října a vyhlášení Grand Prix Architektů se koná 30. října v Praze.

