„Po dlouhé době vyšla nová knížka, která se věnuje Vysokému Mýtu z historického hlediska. Poslední vyšla někdy před dvaceti lety. Jsme ve složité situaci, co se týká publikací o historii města. Vysoké Mýto by si zasloužilo historickou monografii, ale před dvaceti lety byl náš archiv odvezený do okresního archivu v Ústí nad Orlicí ,“ sdělil starosta Vysokého Mýta František Jiraský.

Vedení Vysokého Mýta čeká na zpracování dokumentů, kronik historiky orlickoústeckého archivu. „Dlouho jednáme s vedením archivu, kdy dojde ke zpracování. Neustále se to odkládá. Původně jsme chtěli napsat obsáhlejší knihu, ale zatím to nejde,“ podotkl Jiraský.

Poctivá monografie Vysokého Mýta vyšla naposledy v 19. století. V roce 1845 ji vydal Alosi Vojtěch Šembera a po něm ještě v 70. letech Hermenegild Jireček. „Od té doby nevyšlo nic, to jsme v republice skoro rarita. Na jednu stranu v roce 1845 mělo málokteré město tak úžasně zpracované dějiny. Ale dnes jsme raritou na opačném konci. Určitě by bylo co psát,“ řekl ředitel Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě Jiří Junek. V muzeu dokážou napsat seriózní vědecké pojednání o historii Vysokého Mýta od konce 19. století, ale pořádnou monografii až ke středověku a ranému novověku bez otevřeného archivu nezvládnou.

Pod novou knihou o dějinách města je tak podepsaný právě ředitel regionálního muzea Jiří Junek, historik Vojtěch Barcal a zahradní architekt Lukáš Štefl.

„Dvacet let je ten náš jedinečný archiv královského věnného města nepřístupný, to je neuvěřitelné. Archiv je veliký, má přes 200 metrů a jsou tam úžasné věci. Ještě se ani snad nezačalo se zpracováním, přitom ředitel tvrdil, že to zabere osm let. Archiv bude otevřený možná až po 30 letech, takže jedna badatelská generace má smůlu,“ netajil zklamání ředitel muzea Jiří Junek.

Archiv města je uložený v okresním archivu v Ústí nad Orlicí, stejně tak ho tam mají i ostatní města jako Lanškroun, Letohrad nebo Žamberk.

„Nevíme přesně, co všechno v našem archivu je. Jako student jsem tam chodil, byly tam poměrně zajímavé věci. Třeba kroniky byly naskenované a vyvěšené na webu archivu, ale už tam nejsou. V archivu se nachází vedení účetnictví středověkého města, což je hrozně zajímavé. Posloužilo by to k hospodářským dějinám královských měst a srovnání s jinými městy. Jsou tam věci z běžného života města,“ vysvětlil Junek.

Do roku 1962 bylo Vysoké Mýto okresním městem, takže archiv zahrnuje i spisy okresního hejtmanství. „Chodí za námi amatérští badatelé, je jim 80 let a dělají třeba historii rodu, archiv jim chybí,“ posteskl si Jiraský.

Vedení Okresního archivu v Ústí nad Orlicí se však brání, že zpracování archiválií je velice odborná a časově náročná práce. „Dopředu nelze přesně určit, jak dlouho bude trvat zpracování konkrétního archivního fondu, protože fondy mají různé množství archivního materiálu, jsou z různých období v různorodém stavu,“ uvedl vedoucí Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí Radim Dušek.

Zpracování archivního fondu Vysokého Mýta je podle něho specifické, protože bylo naplánované v době, kdy se zrovna měnila metodika. Pracovníci archivu se tak museli seznámit s novými pravidly pro zpracování fondu.

„V současné době se archivní fond inventarizuje, včetně nutných a průběžných restaurátorských zásahů. Jen pro představu, jistým zdržením inventarizačních prací byla příprava digitalizátů matrik a sčítání lidu pro elektronické zveřejnění a přepis všech dosavadních archivních pomůcek z papírové do elektronické podoby, aby byly rovněž k dispozici na internetových stránkách archivu,“ doplnil Dušek.

Vysoké Mýto má novou knihu o dějinách i současnosti. Jedním z autorů je ředitel muzea JIří Junek.Zdroj: Deník/Iveta Nádvorníková

V archivu v Ústí nad Orlicí podle Duška pracuje osm lidí a ti mají na starosti různé agendy a povinnosti. „Práce v archivu je různorodá a týká se předarchivní péče, badatelské agendy, zpracování archiválií, metodické a kontrolní činnosti veřejnoprávních původců a postarchivní péče. Zaměstnanci jsou hodně vytíženi. Další pracovníci by byli zcela určitě potřební, žádaní, ale to je nereálné,“ dodal Dušek.

Vysoké Mýto si tak bude muset zřejmě na zpracování svého archivu ještě nějakou dobu počkat.