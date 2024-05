/ARCHIVNÍ VIDEO/ Úterní návštěva Vysokého Mýta bude pro prezidenta Petra Pavla skoropremiérou. Zná ho totiž podobně jako většina Čechů jen z okna auta na průtahu státovky I/35, druhé hlavní spojnice Čech s Moravou. V samotném městě se ale nevyzná. Řekl to před pěti lety, kdy byl veřejnosti znám jen jako vysoce postavený generál ve výslužbě, v M-klubu ve Vysokém Mýtě, kde se s Pavlem a diplomatem Petrem Kolářem konala veřejná beseda. Podívejte se v tehdejším videu.

Petr Pavel ve Vysokém Mýtě 9. 5. 2019 | Video: fb Naše Mýto

"Vysoké Mýto znám moc dobře, protože jsem přes něj jezdil dlouhé roky, ale nikdy jsem tu nestrávil dost času. Takže Vysoké Mýto je to, co znám podél silnice, především autodrom, kde jsem vždycky měl snahu zúčastnit se nějakých jízd zručnosti, případně se tam svézt na motokáře, ale zatím se mi to ještě nepovedlo," šprýmoval před pěti lety na besedě ve Vysokém Mýtě generál ve výslužbě Petr Pavel.

Odpověď prezidenta na otázku týkající se Vysokého Mýta najdete ve videu zhruba ve stopáži 3:45 minuty.

Prezident tentokrát do Vysokého Mýta zavítá v úterý večer v rámci své dvoudenní oficiální návštěvy Pardubického kraje. V Šemberově divadle se s ním uskuteční veřejná beseda s občany. Deník je mediálním partnerem debaty a zprostředkuje její živé vysílání na webu a sociálních sítích.

Prezident Petr Pavel navštíví v úterý 21. května Vysoké Mýto.Zdroj: Deník