Společnost vloni vyrobila rekordní počet autobusů a hlásí meziroční nárůst produkce téměř o osm procent. Svým zaměstnancům však nabízí garantované zvýšení mezd o pouhých 2,8 procenta. Stejně, kolik má letos, podle odhadu ekonomů, být míra inflace.

Zaměstnance návrh firmy pobouřil. Odboráři jsou s přístupem managementu společnosti nespokojeni a připouštějí, že situace může přerůst ve stávku. „To, s čím vedení přišlo, je pro zaměstnance, kteří svou prací firmě už pět let za sebou zajišťují rostoucí zisky, nedůstojné. Iveco se vloni umístilo na druhém místě nejlepších zaměstnavatelů v Pardubickém kraji, chlubí se růstem produkce, zakázek, k jednáním ale přišlo s návrhem, který je pro lidi urážkou. Garantované navýšení o inflaci je reálně nulové navýšení,“ kritizuje předseda základní organizace Odborového svazu KOVO Karosa Bohuslav Vítek.

V reakci na neúspěšné kolektivní vyjednávání uspořádaly odbory dva mítinky s masivní účastí zaměstnanců nespokojených s nepoměrem mezi rostoucími zisky firmy a výší mezd. Shodují se, že se prosperita a růst zakázek musí projevit v důstojné odměně za jejich práci.

Zaměstnanci stávku podporují

Rozzlobení zaměstnanci se shodují na tom, že se prosperita a trvalý růst zakázek musí projevit v důstojné odměně za jejich práci. Podle odborů naprostá většina z nich vyjádřila případné stávce jednoznačnou podporu. „Odbory požadují nárůst tarifních mezd o pět tisíc korun každému zaměstnanci, a to bez rozdílu pracovního zařazení, abychom se alespoň přiblížili průměrným mzdám v AutoSAPu, sdružení společností působících v automobilovém průmyslu, jehož jsme členy,“ přibližuje situaci zaměstnanců Bohuslav Vítek.

Vedení společnosti Iveco se, stejně jako vloni, kdy se kolektivní vyjednávání doprovázené ostrými protesty vleklo půl roku, většímu navýšení mezd brání. A tak, jako vloni, konflikt se zaměstnanci a odbory komentovat nechce. „V súčasnosti prebieha kolektívne vyjednávanie za účasti mediátora a vzhľadom k tejto skutočnosti sa Iveco Czech Republic zatiaľ nebude k prebiehajúcim jednaniam vyjadrovať,“ sdělila na dotaz Deníku PR a marketingová manažerka firmy Katarína Němcová.

Ostře se na adresu úspěšného výrobce autobusů vyjádřil rovněž předseda Odborového svazu KOVO. „Vracíme se k modelu raného kapitalismu 19. století, snahou je vyždímat z vás co nejvíc,“ řekl na mítinku se zaměstnanci Jaroslav Souček. „Poté, co jsem se seznámil se stavem dosavadních jednání a reálnou situací firmy, máte nejen podporu mou, ale podporu celého odborového svazu, a to i za předpokladu, že jednání před zprostředkovatelem nepovedou k úspěšnému výsledku a dojde na nejzazší zákonnou možnost k prosazení vašich požadavků, kterou je stávka,“ podpořil vysokomýtské odboráře předseda Souček.

Návrh, který při kolektivních vyjednáváních prosazuje management firmy, počítá s navýšením mezd o necelá tři procenta. Další 2,2 procenta by se mělo řídit podle distribuční matice a záviselo by na dalších ukazatelích. Podle odborů se však jedná o nenárokovou složku mzdy.

Vloni vyrobili nejvíce autobusů v historii

Podle údajů z tiskové zprávy se vloni ve Vysokém Mýtě vyrobilo 4 612 autobusů, nejvíce v historii závodu. Meziroční produkce stoupla o 7,6 procenta (326 autobusů). Celých 93 procent produkce míří k zahraničním odběratelům. Nejčastěji do Francie, Itálie a Německa. Ve Vysokém Mýtě Iveco zaměstnávalo podle údajů z konce prosince loňského roku celkem 3 879 zaměstnanců, z toho 2 956 kmenových a 923 agenturních. Členy Odborového svazu KOVO je 1 147 z nich.

Protesty zaměstnanců a odborů kvůli kolektivnímu vyjednávání se Ivecu nevyhnuly ani vloni. Začaly už v prosinci 2018 a s přestávkami pokračovaly až do jara. Stejně jako letos pomáhal oběma stranám sporu nalézt smír přizvaný prostředník. Odbory si ale stěžovaly, že stojí spíše na straně vedení společnosti, než zaměstnanců.

Odboráři se prostřednictvím požadavku na vyplacení mimořádné prémie dovolávali podílu na zlepšeném hospodářském výsledku firmy. Společnost v předloňském roce zaměstnávala 3903 lidí, z toho 1011 pracovalo pod agenturami. Roční tržby dosáhly 23 miliard, o šest procent víc než v roce předešlém. Společnost vygenerovala provozní zisk 2,6 miliardy (po zdanění téměř 2,1 miliardy).