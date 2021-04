V přírodním prostředí městských lesů v blízkosti Vysokého Mýta vzniká areál pro sportovní a rekreační aktivity. Už v minulých letech zde vyrostly trailové tratě, pumptrack, dvě venkovní tělocvičny, altán a výběhové schody na Vinicích. V letošním roce město vystaví dvě další trailové tratě. Ty povedou směrem na Podrážek.

Vysoké Mýto bude mít další trailové tratě | Foto: Jaroslav Horák

„Je to další etapa rozšiřování rekreačního prostoru Vinice – Chobot. Představuje asi třetinu budoucího cykloareálu, který se bude rozkládat v lese za silnicí k Chobotu. Na původní tratě na Vinicích přímo nenavazují, a i charakterem budou odlišné. Budou to přírodní tratě s menšími zásahy do terénu,“ řekl starosta František Jiraský.