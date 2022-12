Dalšimi konkurenty z kraje jsou města Chrast a Chrudim. Chrast se v této soutěži nazvala Perlou východních Čech. Kromě péče o památky je podle svých slov „městem, které žije“. Chrudim zdůrazňuje vedle péče o památky rozsáhlé kulturní aktivity ve městě. Upozorňuje také na svůj projekt Zdravé město a veřejná projednávání plánovaných kroků nebo na živou spolkovou činnost. Pokud by uspěla Chrudim, byl by to již druhý titul pro toto město.

V lednu 2023 hodnotící komise města navštíví a rozhodne o krajském vítězi, který poté postoupí do celostátního kola. Historickým městem roku se pak stane vítěz celostátního kola, které se uskuteční v březnu 2023, slavnostní vyhlášení o měsíc později. Vítěz bude moci užívat titul Historické město roku 2022 a získá odměnu milion korun, umělecké dílo z českého křišťálu a pamětní grafický list.

Související články:



Historické město roku: Vysočina má tři želízka v ohni. Vítěz získá milion

Historické město roku: o titul zabojují Moravské Budějovice a Jemnice

Dárek k 800 letům! Boskovice jsou Historické město roku